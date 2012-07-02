〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差持于每桶17美元上方,因沙特进口增加

金属期市：铜价本周或下跌，遭遇一波获利了结
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透新加坡7月2日电---亚洲柴油裂解价差周一持于每桶17美元上方,尽管从上周五水准小幅下滑,由于亚洲和中东地区供应依然稀少,沙特增加进口以满足夏季需求.
路透数据显示,8月柴油裂解价差下跌0.25美元至每桶17.16美元,但仍远高于每桶略超15美元的6月低点.
交易员估计,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)买入约40-50万吨7月船货,高于6月的35万吨.该公司料订购类似数量的8月船货.
交易员称,沙特阿美一直在大量购买6月和7月船货,以确保7月中旬开始的穆斯林斋月需求.
"沙特阿美将确保拥有充足供应和库存直至9月中期,"一位海湾地区的交易员说,其并称,Jubail炼厂的一个装置意外停转,可能加剧了短缺状况.
不过,供应方面依然紧俏,因亚洲和海湾地区没有柴油标售活动.
结果,东西方套利价差走阔,将亚洲柴油和航煤船货运至欧洲更加有利可图.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 112.11 3.26 2.99 108.85
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 111.17 2.95 2.73 108.22
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 112.53 2.96 2.70 109.57
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 113.63 3.06 2.77 110.57
7月柴油互换 GOSGSWMc1 111.20 2.94 2.72 108.26
8月柴油互换 GOSGSWMc2 111.13 3.07 2.84 108.06 (完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5