〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差持于每桶17美元上方,因沙特进口增加

路透新加坡7月2日电---亚洲柴油裂解价差周一持于每桶17美元上方,尽管从上周五水准小幅下滑,由于亚洲和中东地区供应依然稀少,沙特增加进口以满足夏季需求.

路透数据显示,8月柴油裂解价差下跌0.25美元至每桶17.16美元,但仍远高于每桶略超15美元的6月低点.

交易员估计,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)买入约40-50万吨7月船货,高于6月的35万吨.该公司料订购类似数量的8月船货.

交易员称,沙特阿美一直在大量购买6月和7月船货,以确保7月中旬开始的穆斯林斋月需求.

"沙特阿美将确保拥有充足供应和库存直至9月中期,"一位海湾地区的交易员说,其并称,Jubail炼厂的一个装置意外停转,可能加剧了短缺状况.

不过,供应方面依然紧俏,因亚洲和海湾地区没有柴油标售活动.

结果,东西方套利价差走阔,将亚洲柴油和航煤船货运至欧洲更加有利可图.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 112.11 3.26 2.99 108.85

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 111.17 2.95 2.73 108.22

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 112.53 2.96 2.70 109.57

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 113.63 3.06 2.77 110.57

7月柴油互换 GOSGSWMc1 111.20 2.94 2.72 108.26

8月柴油互换 GOSGSWMc2 111.13 3.07 2.84 108.06 (完)