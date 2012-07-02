〔企业并购〕美光7.5亿美元收购尔必达,并代还17.5亿美元债务(更新版)

金属期市：铜价本周或下跌，遭遇一波获利了结
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
(新增细节)
* 美光将支付约7.5亿美元收购尔必达
* 美光还将向尔必达债权人支付17.5亿美元
* 合并后的公司在全球DRAM市场占据约24%的份额
* 美光还将收购Rexchip的股份
路透7月2日电---美光(MU.O)将以约7.5亿美元现金收购日本破产的芯片厂商尔必达ELPDF.PK,这将令其成为仅次于三星电子(005930.KS)的全球第二大个人电脑记忆芯片生产商.
尔必达一直在寻找投资者以帮助自身进行重组.由于市场形势艰困和竞争激烈,尔必达今年2月申请破产,负债达4,480亿日圆(56亿美元).
这是日本最大的制造业企业破产案.
对于动态随机存取记忆体(DRAM)生产商而言,平版电脑的兴起打压了用于传统个人电脑的DRAM需求,而实施新技术导致的成本大幅上升,也令厂商们的压力大增.
根据周一公布的协议,美光将通过年度分期偿还的方式,偿还尔必达债权人总计约17.5亿美元的债务.美光还以3.34亿美元的价格,从力晶5346.TWO手中购得瑞晶4932.TWO24%的股份.尔必达拥有瑞晶约65%的股份.
数周以来,美光和尔必达一直在进行排他性洽商.5月初,美国的私募股权公司德州太平洋集团(TPG)[TPG.UL]和中国的弘毅资本也在最后一轮竞购中联合出价.与此同时韩国的SK hynix(000660.KS)退出竞购.
根据市场调查公司IHS iSuppli的数据,在全球DRAM市场尔必达占据13.1%的份额,而美光份额则为11.6%.合并后公司的市场占有率将超过SK Hynix的23%,仅次于占据42.2%份额的三星电子.
在声明中,美光执行长Mark Durcan表示,此项交易将创造一个"行业领先的纯记忆芯片厂商",两家企业的研究、开发和制造业务将合二为一.
尔必达社长(土反)本幸雄则在一份声明中称,美光的参与将使债务能够稳步地偿还,而对于尔必达的技术、产品和人力资源而言,此项交易也是一个强有力的证明和肯定.
交易还需得到尔必达债权人、东京地区法院和其它反垄断机构的批准.(完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5