〔企业并购〕美光7.5亿美元收购尔必达,并代还17.5亿美元债务(更新版)

(新增细节)

* 美光将支付约7.5亿美元收购尔必达

* 美光还将向尔必达债权人支付17.5亿美元

* 合并后的公司在全球DRAM市场占据约24%的份额

* 美光还将收购Rexchip的股份

路透7月2日电---美光(MU.O)将以约7.5亿美元现金收购日本破产的芯片厂商尔必达ELPDF.PK,这将令其成为仅次于三星电子(005930.KS)的全球第二大个人电脑记忆芯片生产商.

尔必达一直在寻找投资者以帮助自身进行重组.由于市场形势艰困和竞争激烈,尔必达今年2月申请破产,负债达4,480亿日圆(56亿美元).

这是日本最大的制造业企业破产案.

对于动态随机存取记忆体(DRAM)生产商而言,平版电脑的兴起打压了用于传统个人电脑的DRAM需求,而实施新技术导致的成本大幅上升,也令厂商们的压力大增.

根据周一公布的协议,美光将通过年度分期偿还的方式,偿还尔必达债权人总计约17.5亿美元的债务.美光还以3.34亿美元的价格,从力晶5346.TWO手中购得瑞晶4932.TWO24%的股份.尔必达拥有瑞晶约65%的股份.

数周以来,美光和尔必达一直在进行排他性洽商.5月初,美国的私募股权公司德州太平洋集团(TPG)[TPG.UL]和中国的弘毅资本也在最后一轮竞购中联合出价.与此同时韩国的SK hynix(000660.KS)退出竞购.

根据市场调查公司IHS iSuppli的数据,在全球DRAM市场尔必达占据13.1%的份额,而美光份额则为11.6%.合并后公司的市场占有率将超过SK Hynix的23%,仅次于占据42.2%份额的三星电子.

在声明中,美光执行长Mark Durcan表示,此项交易将创造一个"行业领先的纯记忆芯片厂商",两家企业的研究、开发和制造业务将合二为一.

尔必达社长(土反)本幸雄则在一份声明中称,美光的参与将使债务能够稳步地偿还,而对于尔必达的技术、产品和人力资源而言,此项交易也是一个强有力的证明和肯定.

交易还需得到尔必达债权人、东京地区法院和其它反垄断机构的批准.(完)