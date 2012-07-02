〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差续跌至三日低点

路透新加坡7月2日电---亚洲石脑油裂解价差周一下跌约5%,至每吨51.10美元的三日低点,因需求的不确定性重新打压交易商信心.

韩国湖南石油化学买入约2.5万吨8月上半月到岸的石脑油,成本加运费价格每吨较日本报价升水约2美元,为该国一月来最高升水.

在台湾,需求不太明朗,台湾中油公司本周初关闭了年产能38万吨的4号裂解装置,将在7月中旬重启.其另一座年产能50万吨的裂解装置当前产能利用率为90%左右.

这样一来,台湾五座石脑油裂解装置仅有两座本周运转,台塑石化仍有两座装置关闭.

"石脑油市场自两周前开始一直波动,"一交易商说,其并称,很难弄清市场较长期的走向.

汽油裂解价差小跌不到1%至每桶4.68美元,因基本面仍未变.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 773.50 22.50 3.00 751.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 83.72 2.50 3.08 81.22

97号现货汽油GL97-SIN 105.77 2.17 2.09 103.60

95号现货汽油GL95-SIN 104.30 3.10 3.06 101.20

92号现货汽油GL92-SIN 101.00 3.30 3.38 97.70

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.68 -0.02 -0.43 4.70 (完)