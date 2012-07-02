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市场报道 | 2012年 7月 2日 星期一 22:14 BJT

〔美国热股〕苹果与唯冠的iPad商标案达成和解,股价早盘上扬

路透7月2日电---广东省高级人民法院网站刊登消息称,苹果(AAPL.O)与唯冠科技(深圳)公司就iPad商标归属达成和解,苹果支付6,000万美元一揽子解决iPad商标纠纷,iPad商标归苹果.[ID:nSB1643904].

苹果周一早盘上扬1%,报590.21美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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