〔美国热股〕德国Linde AG将以46亿美元收购Lincare,后者早盘涨逾21%

路透7月2日电---德国工业煤气发生炉制造商Linde AG(LING.DE)周日表示同意以46亿美元收购Lincare HoldingsLNCR.O.Lincare是一家为家庭病人提供氧气和呼吸治疗服务的企业,总部设于佛罗里达.