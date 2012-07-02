〔瑞郎汇率〕瑞士央行总裁称,瑞郎汇价处于公允价值上方

金属期市：铜价本周或下跌，遭遇一波获利了结
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透法兰克福7月2日电---瑞士央行总裁乔丹周一称,
* 如有必要,我们准备在市场上无限量购买以扞卫瑞郎汇价目标
* 瑞郎/欧元的公平汇价显然在1.20上方.(完)
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5