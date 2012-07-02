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货币新闻 | 2012年 7月 2日 星期一 21:53 BJT

〔瑞郎汇率〕瑞士央行总裁称,瑞郎汇价处于公允价值上方

路透法兰克福7月2日电---瑞士央行总裁乔丹周一称,

* 如有必要,我们准备在市场上无限量购买以扞卫瑞郎汇价目标

* 瑞郎/欧元的公平汇价显然在1.20上方.(完)

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