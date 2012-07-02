〔美国热股〕美光盘初劲扬近7%,将斥巨资收购日本尔必达

路透7月2日电---美光(MU.O)将以约7.5亿美元现金收购日本破产的芯片厂商尔必达ELPDF.PK,这将令其成为仅次于三星电子(005930.KS)的全球第二大个人电脑记忆芯片生产商.[ID:nSB1645270].