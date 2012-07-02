版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 2日 星期一 21:48 BJT

〔美国股市〕开盘持平,欧洲和中国疲弱数据施压

路透纽约7月2日电---美国股市周一开盘几无变动,欧洲和中国的疲弱经济数据对股市造成打压.标普500指数上周五录得去年12月来最佳单日表现.

道琼工业指数.DJI开盘跌17.71点或0.14%,报12,862.38点;标准普尔500指数.SPX微跌0.72点或0.05%,至1,361.44点;Nasdaq指数.IXIC降2.54点或0.09%,报2,932.51点.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐