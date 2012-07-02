〔国际油市〕亚洲燃料油市场走弱,7月/8月价差降至两周最低

路透新加坡7月2日电---亚洲燃料油市场周一走弱,即期7月/8月跨月价差降至两周低点,因8月供给或增加打击人气,而且中国的需求仍旧低迷.

根据路透数据,7月/8月跨月价差下跌逾1美元收报每吨4.50美元,创下6月14日以来最低.跨月价差曲线趋平,因市场参与者对8月开出更低的价格,这将7月价格打压的更大.

互换市场的交投看似放缓.7月/8月成交至少20万吨,8月/9月则较为清淡,为5万吨.

8月/9月合约收跌0.38美元至每吨3.88美元,创下一周来最低.

在实货交易窗口,仅有一笔交易达成.买卖价均走低,这将180-cst和380-cst燃料油的现货价差均压低.

180-cst现货价差降至一周半低点,为每吨较新加坡现货报价升水3.75美元,380-cst现货价差则处在四日低点,每吨较新加坡报价升水4.25美元.

交易员表示,尽管7月市场趋紧,但由于较低的西方船货流入量,8月基本面将转弱,因预计西方套利船货流入亚洲将增多.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 595.70 13.30 2.28 582.40

现货380CST燃料油 FO380-SIN 586.20 14.40 2.52 571.80

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 592.00 0.00 0.00 592.00

380CST船用燃料油升水 5.80 -14.40 -71.29 20.20

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 -0.75 -16.67 4.50

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.25 -0.25 -5.56 4.50 (完)