〔国际油市〕亚洲燃料油市场走弱,7月/8月价差降至两周最低

金属期市：铜价本周或下跌，遭遇一波获利了结
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透新加坡7月2日电---亚洲燃料油市场周一走弱,即期7月/8月跨月价差降至两周低点,因8月供给或增加打击人气,而且中国的需求仍旧低迷.
根据路透数据,7月/8月跨月价差下跌逾1美元收报每吨4.50美元,创下6月14日以来最低.跨月价差曲线趋平,因市场参与者对8月开出更低的价格,这将7月价格打压的更大.
互换市场的交投看似放缓.7月/8月成交至少20万吨,8月/9月则较为清淡,为5万吨.
8月/9月合约收跌0.38美元至每吨3.88美元,创下一周来最低.
在实货交易窗口,仅有一笔交易达成.买卖价均走低,这将180-cst和380-cst燃料油的现货价差均压低.
180-cst现货价差降至一周半低点,为每吨较新加坡现货报价升水3.75美元,380-cst现货价差则处在四日低点,每吨较新加坡报价升水4.25美元.
交易员表示,尽管7月市场趋紧,但由于较低的西方船货流入量,8月基本面将转弱,因预计西方套利船货流入亚洲将增多.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 595.70 13.30 2.28 582.40
现货380CST燃料油 FO380-SIN 586.20 14.40 2.52 571.80
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 592.00 0.00 0.00 592.00
380CST船用燃料油升水 5.80 -14.40 -71.29 20.20
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 -0.75 -16.67 4.50
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.25 -0.25 -5.56 4.50 (完)
--编译 王洋; 审校 王兴亚
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
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2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5