〔欧元债市〕西班牙公债收益率上扬,投资者担心欧元区协议贯彻难度

* 意大利公债收益率下跌,西班牙公债收益率最终收高

* 市场担心上周五欧元区协议的贯彻风险,乐观情绪渐消散

* 芬兰称将反对动用ESM在二级市场购买债券的计划

* 德债上扬,受经济成长前景不确定性扶助

路透伦敦7月2日电---西班牙公债收益率周一上升,上周欧元区就稳定债市措施达成共识为风险资产带来的乐观情绪减弱,因投资者担心贯彻实施上可能存在阻碍和全球经济成长前景的不确定性.

面临来自西班牙和意大利的压力,欧元区领袖周五达成协议,明年起准许欧元区援助基金直接金援银行,以及干预债市以支援受创的成员国.[ID:nSB1642760]

但投资者急于想得知举措的具体细节,并怀疑规模有限的地区救助基金能够发挥多大作用,同时美国制造业数据疲弱也为全球成长忧虑增添砝码,避险德债上扬.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB逆转稍早跌幅最终收高,之前芬兰政府表示,该国与荷兰将反对动用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)在二级市场购买债券.[ID:nSB1645004].

"(芬兰的言论)表明,上周五欧元区领导人达成的整体框架在贯彻上存在很大风险."Investec利率分析师Elisabeth Afseth称.

"我估计涨势持续时间可能相对短暂,因部分投资者可能空头回补...考虑到救助基金的规模,这可能意味着投资者将借机卖出,并非同欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)一同投资."

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB上涨6个基点,报6.4%.两年期公债收益率ES2YT=TWEB报4.35%.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB延续上周五跌势,下滑9个基点报5.74%.两年期公债收益率IT2YT=TWEB下跌11个基点,报3.69%.

周四欧洲央行(ECB)政策会议和周五美国就业数据公布前,成交量料保持清淡.

9月德债期货FGBLU2上涨78个跳动点至141.68,逆转上周部分跌势,此前美国制造业数据意外疲弱引发避险需求.德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB下跌六个基点,报1.52%.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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