〔全球金市〕黄金小涨,因疲弱美国制造业数据令黄金增添避险魅力

* 美国制造业数据疲弱,增加了美联储宽松政策的希望

* 金价大涨后,相对强弱指标(RSI)跳涨

路透纽约7月2日电---金价继上一交易日大涨3%之后,周一小涨,因美国制造业活动意外下滑,表明经济状况恶化,增加了黄金的投资魅力.

黄金稍早受获利了结打击下跌,但在美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示6月制造业近三年来首次萎缩之后受到提振.[ID:nEAPA20DL1]经济疲软增加了美国联邦储备理事会(美联储,FED)追加宽松货币政策的可能性.

上周五金价因欧洲决定支持银行业并压低借款成本而受到提振大涨后,黄金的技术动能大幅改善.相对强弱指标(RSI)周五跳涨近40%,而周四曾徘徊在超卖区域略上方.

不过分析师称,黄金可能继续窄幅交投.

"经过上周五的兴奋,以及技术面的改善之后,我们仍陷于自5月初以来的区间,"TradeStation的应用技术分析副总裁Stanley Dash表示.

1723GMT时,现货金XAU=上涨65美分,报每盎司1,597.64美元,稍早曾跌至1,586,84的低点.

美国8月期金GCQ2跌5.60美元,报每盎司1,598.60美元.路透初步数据显示,成交量料降至30日均值下方.

现货银XAG=升0.1%,报每盎司27.52美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1598.60 -5.60 -0.4% 2.0%

COMEX白银期货 SIN2 27.510 -0.102 -0.4% -1.5%

COMEX铂金期货 PLN2 1457.00 4.60 0.3% 4.1%

COMEX钯金期货 PAU2 577.30 -7.25 -1.2% -12.0%

现货金 XAU= 1597.64 0.65 0.0% 2.2%

现货银 XAG= 27.52 0.04 0.1% -0.6%

现货铂金 XPT= 1449.20 7.50 0.5% 4.0%

现货钯金 XPD= 572.38 -5.75 -1.0% -12.3%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=