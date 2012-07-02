〔纽约期市〕ICE原糖期货涨至两个月高点,咖啡升至六周高位

路透纽约/伦敦7月2日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至两个月高位,受助于主要生产国巴西近期供给紧张.咖啡期货则因上日上涨后的后续买盘活动而涨至六周高点.

可可期货收盘变动不大,软商品期货未受大宗商品整体疲弱走势的影响.汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB下滑,盘中稍晚扳回跌势,上周五曾大涨.

ICE原糖期货因巴西港口工作延迟以及主要供给商将成为买家的确认消息而上扬.ICE-7月合约在上周五到期,体现出近期巴西供给紧张局面.

7月合约交割总量为21,737口,或110万吨,为2009年7月以来最高.

ICE-10月原糖期货SBV2上涨0.39美分,或1.9%,收在每磅21.40美分,为4月30日以来最高水准.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至6月26日当周,投机客增加原糖净多头仓位7,734口至9,721口,也支撑了市场.

伦敦8月白糖期货LSUc1收升8.10美元,或1.3%,报每吨619.40美元.

阿拉比卡咖啡期货小幅涨至六周高位,上周五上涨后的空头回补提供助力.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCc2上涨3.90美分,或2.3%,收报每磅1.7460美元,为5月22日以来最高结算价,且是1月以来首次收在60日均线上方.

9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高1美元,报每吨2,135美元.

ICE-9月可可期货CCU2收低1美元,报每吨2,290美元.9月伦敦可可期货LCCc2收高3英镑,报每吨1,577英镑.(完)