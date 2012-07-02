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市场报道 | 2012年 7月 3日 星期二 06:26 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因受玉米和大豆期货上涨带动

路透7月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跟随玉米和大豆一并上涨.

美国中西部作物正受炎热和干燥天气的困扰,这也支撑了欧洲磨粉小麦期货周一触及合约高位.

国际谷物理事会(IGC)下调了2012/13年全球小麦产量预估,因该作物在主要出口国俄罗斯的前景出现恶化.

高盛周一将三至12个月小麦价格预估从每蒲式耳5.75美元上调为7.15美元.

美国农业部(USDA)周一表示,上周美国小麦出口检验量为2,150万蒲式耳,高于前周的1,950万吨.

7月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为81.

指标芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货WN2大涨15-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.54-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为82,908口.(完)

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--编译 洪曦;审校 李军

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