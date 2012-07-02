〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因受玉米和大豆期货上涨带动

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月17日
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透7月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跟随玉米和大豆一并上涨.
美国中西部作物正受炎热和干燥天气的困扰,这也支撑了欧洲磨粉小麦期货周一触及合约高位.
国际谷物理事会(IGC)下调了2012/13年全球小麦产量预估,因该作物在主要出口国俄罗斯的前景出现恶化.
高盛周一将三至12个月小麦价格预估从每蒲式耳5.75美元上调为7.15美元.
美国农业部(USDA)周一表示,上周美国小麦出口检验量为2,150万蒲式耳,高于前周的1,950万吨.
7月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为81.
指标芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货WN2大涨15-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.54-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为82,908口.(完)
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--编译 洪曦;审校 李军
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月17日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0728GMT，外资 在韩国股市卖超657亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月17日 -65.7 112.8 -92.3 ^2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1 -175.1 2 月14日 -127.6 261.0 -137.2 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。