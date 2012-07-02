〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因干热天气对作物构成威胁

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月17日
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透7月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因恶劣天气状况继续影响美国玉米作物,降低了作物等级预测,并削减了今年的收成前景.
一名农业气象学家周一表示,周一的天气预报变化不大,表明高温和乾旱天气将继续在美国中西部的玉米和大豆种植区肆虐.
"我们仍预计至少未来10天降雨量都将低于往年平均水平,"Global Weather Monitoring的气象学家John Dee表示.
路透调查结果预计,美国农业部(USDA)周一预计将美国玉米优良率由上周的56%下降至51%.
MDA EarthSat Weather旗下的Cropcast周一对路透全球农业论坛表示,预计2012年美国玉米每英亩单产为150.6蒲式耳,上次预估为153.3;预计美国玉米产量为131.79亿蒲式耳,上次预估为135.03亿蒲式耳.
高盛将3-12个月玉米价格预估由每蒲式耳5.25美元上调至6.25美元.
USDA周一表示,最近一周美国玉米的出口检验量为2,220万蒲式耳,低于之前一周的3,000万蒲式耳.
7月玉米期货高于所有移动均线,九日相对强弱指标为80.7月较12月合约溢价为37美分.
7月玉米合约CN2上涨20美分,结算价报6.92-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为322,338口.(完)
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--编译 李春喜;审校 李军
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月17日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0728GMT，外资 在韩国股市卖超657亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月17日 -65.7 112.8 -92.3 ^2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1 -175.1 2 月14日 -127.6 261.0 -137.2 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。