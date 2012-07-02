〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因干热天气对作物构成威胁

路透7月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因恶劣天气状况继续影响美国玉米作物,降低了作物等级预测,并削减了今年的收成前景.

一名农业气象学家周一表示,周一的天气预报变化不大,表明高温和乾旱天气将继续在美国中西部的玉米和大豆种植区肆虐.

"我们仍预计至少未来10天降雨量都将低于往年平均水平,"Global Weather Monitoring的气象学家John Dee表示.

路透调查结果预计,美国农业部(USDA)周一预计将美国玉米优良率由上周的56%下降至51%.

MDA EarthSat Weather旗下的Cropcast周一对路透全球农业论坛表示,预计2012年美国玉米每英亩单产为150.6蒲式耳,上次预估为153.3;预计美国玉米产量为131.79亿蒲式耳,上次预估为135.03亿蒲式耳.

高盛将3-12个月玉米价格预估由每蒲式耳5.25美元上调至6.25美元.

USDA周一表示,最近一周美国玉米的出口检验量为2,220万蒲式耳,低于之前一周的3,000万蒲式耳.

7月玉米期货高于所有移动均线,九日相对强弱指标为80.7月较12月合约溢价为37美分.

7月玉米合约CN2上涨20美分,结算价报6.92-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为322,338口.(完)

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