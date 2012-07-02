〔纽约期市〕ICE期棉与谷物商品一并上涨,技术面利多

路透纽约7月2日电---棉花期货周一与谷物市场一同上扬,延续上周的技术性强势并录得12日高位,不过市场缺乏与棉花相关的消息.

"技术面非常出色,今天证实了这一点,棉花(一度)跌到70左右,测试该水平,最后回到并收在72(美分)上方..."棉花分析师Mike Stevens表示.

他补充称,部分市场人士同时买入棉花和谷物,后者因美国玉米种植带多数地区乾旱情况恶化而上涨.

ICE-12月期棉合约CTZ2收涨0.97%,或0.69美分,报每磅72.02美分,为6月20日迄今高位.

12月棉花成交量在10,259口,且占棉花市场整体交易的大部分.

投资者同时买入棉花和谷物.美国玉米期货周一大涨至九个半月高位,因中西部乾旱情况愈演愈烈,严重影响到作物授粉.

大豆升至近四年来最高位,因受强劲出口需求和美国天气压力扶助.小麦则跳涨至九个半月高点,因供给紧张.

棉花在技术图表上曾处于67-70.50美分间横向盘整.上周五突破该区间,令其技术面处于有利地位.

美国棉花期货上周五大涨,突破陷入一周之久的区间阻力,并为未来一周订下续涨基调.

分析师称,期棉周一继续上涨,提升了多头技术前景.

"期棉收在72美分上方,极大地鼓励了人们认为其正构建强劲基础的观点."Stevens表示.

ICE数据显示,上周五成交量在17,613口,高于周四的16,396口.

交易所数据显示,截至6月29日,未平仓合约跌至166,490 口,前日为166,598口.(完)