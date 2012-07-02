〔纽约期市〕ICE期棉与谷物商品一并上涨,技术面利多

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月17日
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透纽约7月2日电---棉花期货周一与谷物市场一同上扬,延续上周的技术性强势并录得12日高位,不过市场缺乏与棉花相关的消息.
"技术面非常出色,今天证实了这一点,棉花(一度)跌到70左右,测试该水平,最后回到并收在72(美分)上方..."棉花分析师Mike Stevens表示.
他补充称,部分市场人士同时买入棉花和谷物,后者因美国玉米种植带多数地区乾旱情况恶化而上涨.
ICE-12月期棉合约CTZ2收涨0.97%,或0.69美分,报每磅72.02美分,为6月20日迄今高位.
12月棉花成交量在10,259口,且占棉花市场整体交易的大部分.
投资者同时买入棉花和谷物.美国玉米期货周一大涨至九个半月高位,因中西部乾旱情况愈演愈烈,严重影响到作物授粉.
大豆升至近四年来最高位,因受强劲出口需求和美国天气压力扶助.小麦则跳涨至九个半月高点,因供给紧张.
棉花在技术图表上曾处于67-70.50美分间横向盘整.上周五突破该区间,令其技术面处于有利地位.
美国棉花期货上周五大涨,突破陷入一周之久的区间阻力,并为未来一周订下续涨基调.
分析师称,期棉周一继续上涨,提升了多头技术前景.
"期棉收在72美分上方,极大地鼓励了人们认为其正构建强劲基础的观点."Stevens表示.
ICE数据显示,上周五成交量在17,613口,高于周四的16,396口.
交易所数据显示,截至6月29日,未平仓合约跌至166,490 口,前日为166,598口.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月17日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0728GMT，外资 在韩国股市卖超657亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月17日 -65.7 112.8 -92.3 ^2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1 -175.1 2 月14日 -127.6 261.0 -137.2 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。