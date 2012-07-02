〔美国股市〕标普500指数与Nasdaq指数摆脱疲弱制造业数据影响收高

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月17日
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
* 6月美国制造业萎缩
* 投资者揣测,疲弱数据可能刺激美联储采取行动
* 必治妥施贵宝将收购Amylin;戴尔收购Quest
* 百思买受私有化预期提振上涨
* 道指收低0.1%,标准普尔500指数收升0.3%,Nasdaq指数收高0.6%
路透纽约7月2日电---美国股市周一收涨,未受制造业意外萎缩的影响.部分投资者认为,这将是美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取更加有力措施提振经济的一个信号.
美国供应管理协会(ISM)周一公布的6月制造业指数低于预期,且显示制造业自2009年7月以来首次出现萎缩.[ID:nEAPA20DL1]
标准普尔500指数.SPX盘中多数时间在平盘下方,但尾盘反攻提振其小幅收高.制造业数据公布后工业类股承压,这是全球显示经济状况恶化的一系列数据中的最新一项.波音(BA.N)收跌1.5%至73.18美元,卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)跌1.4%,报83.68美元.
疲弱经济数据支持了经济在恶化的观点,投资者称这将使美联储更有可能追加宽松的货币政策,比如第三轮量化宽松.
"ISM的数据非常疲弱.令人欣慰的是,虽然市场有下跌的理由,但仍然显示出韧性,"Morgan Keegan在田纳西州孟菲斯的首席市场策略师Mike Gibbs表示.
"这稍微增加了投资者对第三轮量化宽松或会在某个时间出台的信心."
周一公布的调查显示,6月欧元区制造业再次遭受沉重打击,企业正为最糟景况未雨绸缪,裁员速度为两年半来最快.[ID:nSB1644724]中国6月制造业产出与新出口订单指数均下滑.[ID:nSB1579980]
瑞银将标准普尔500指数.SPX年末时的目标由1,475点下调至1,375点,也就是未来六个月股市可能自目前水平仅上涨约1%,这是对股市预期降低的迹象.
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月17日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0728GMT，外资 在韩国股市卖超657亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月17日 -65.7 112.8 -92.3 ^2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1 -175.1 2 月14日 -127.6 261.0 -137.2 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。