〔美国股市〕标普500指数与Nasdaq指数摆脱疲弱制造业数据影响收高

* 6月美国制造业萎缩

* 投资者揣测,疲弱数据可能刺激美联储采取行动

* 必治妥施贵宝将收购Amylin;戴尔收购Quest

* 百思买受私有化预期提振上涨

* 道指收低0.1%,标准普尔500指数收升0.3%,Nasdaq指数收高0.6%

路透纽约7月2日电---美国股市周一收涨,未受制造业意外萎缩的影响.部分投资者认为,这将是美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取更加有力措施提振经济的一个信号.

美国供应管理协会(ISM)周一公布的6月制造业指数低于预期,且显示制造业自2009年7月以来首次出现萎缩.[ID:nEAPA20DL1]

标准普尔500指数.SPX盘中多数时间在平盘下方,但尾盘反攻提振其小幅收高.制造业数据公布后工业类股承压,这是全球显示经济状况恶化的一系列数据中的最新一项.波音(BA.N)收跌1.5%至73.18美元,卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)跌1.4%,报83.68美元.

疲弱经济数据支持了经济在恶化的观点,投资者称这将使美联储更有可能追加宽松的货币政策,比如第三轮量化宽松.

"ISM的数据非常疲弱.令人欣慰的是,虽然市场有下跌的理由,但仍然显示出韧性,"Morgan Keegan在田纳西州孟菲斯的首席市场策略师Mike Gibbs表示.

"这稍微增加了投资者对第三轮量化宽松或会在某个时间出台的信心."

周一公布的调查显示,6月欧元区制造业再次遭受沉重打击,企业正为最糟景况未雨绸缪,裁员速度为两年半来最快.[ID:nSB1644724]中国6月制造业产出与新出口订单指数均下滑.[ID:nSB1579980]

瑞银将标准普尔500指数.SPX年末时的目标由1,475点下调至1,375点,也就是未来六个月股市可能自目前水平仅上涨约1%,这是对股市预期降低的迹象.