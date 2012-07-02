〔货币市场〕美国财政部标售国库券,市场静待欧洲央行降息

路透纽约7月2日电---美国财政部周一标售三个月期国库券,需求符合过去三个月的标售情况,但对于六个月期国库券的需求比平常更为强劲.

财政部标售300亿美元三个月期国库券,得标利率为0.10%,高值得标比率为12.35%,投标倍数为4.68.

270亿美元六个月期国库券得标利率为0.15%,高值得标比率为51.35%,投标倍数为4.82%.

"今天的六个月国库券标售吸引到最近几个月以来的最强买需,也许是因为1月3日的到期日跨过年底,"Jefferies & Co的货币市场分析师Thomas Simons表示.

也许疲弱的供应管理协会(ISM)美国制造业报告刺激了短期国库券买兴,但Simons表示,来自货币市场基金的需求是使国库券利率保持在低位的较重要因素.

同时货币市场预计欧洲央行(ECB)本周降息.上周的欧盟峰会只为动荡的主权债市场提供了短暂安慰.

路透调查中71位受访分析师目前有48位预计欧洲央行周四会减息,其中多数认为会降至0.75%,并维持该水准至少到2014年. [ID:nSB1637510]

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周一从0.653%降至0.652%,接近2010年初创下的纪录低位0.634%.(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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