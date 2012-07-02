《综述》芬兰与荷兰将阻挠纾困基金购债,给欧元区协议投下第一道阴影

* 芬兰与荷兰准备阻挠纾困基金购债计划

* 市场走软,受芬兰声明拖累

* 市场担心援救意大利和西班牙的协议可能归于失败

路透赫尔辛基7月2日电---欧洲峰会刚刚达成了旨在拯救意大利和西班牙免于被欧元区债务危机吞噬的协议,芬兰与荷兰这两个欧元区态度最为强硬的债权国,周一就给这个协议投上了第一抹阴影.

芬兰政府对议会表示,该国以及荷兰政府将阻止欧元区永久性纾困基金在二级市场上购买债券.

欧元区领袖上周五达成协议,明年起准许欧元区援助基金"采取灵活而高效的方式"来降低政府的举债成本.不过他们的声明没有给出更进一步的细节.[ID:nSB1642760]

芬兰的表态令市场担心最新达成的协议可能最终仍归于失败,欧元/美元EUR=下跌,避险工具德国公债则扳回跌幅.