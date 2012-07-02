《综述》芬兰与荷兰将阻挠纾困基金购债,给欧元区协议投下第一道阴影

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
* 芬兰与荷兰准备阻挠纾困基金购债计划
* 市场走软,受芬兰声明拖累
* 市场担心援救意大利和西班牙的协议可能归于失败
路透赫尔辛基7月2日电---欧洲峰会刚刚达成了旨在拯救意大利和西班牙免于被欧元区债务危机吞噬的协议,芬兰与荷兰这两个欧元区态度最为强硬的债权国,周一就给这个协议投上了第一抹阴影.
芬兰政府对议会表示,该国以及荷兰政府将阻止欧元区永久性纾困基金在二级市场上购买债券.
欧元区领袖上周五达成协议,明年起准许欧元区援助基金"采取灵活而高效的方式"来降低政府的举债成本.不过他们的声明没有给出更进一步的细节.[ID:nSB1642760]
芬兰的表态令市场担心最新达成的协议可能最终仍归于失败,欧元/美元EUR=下跌,避险工具德国公债则扳回跌幅.
原先欧元区危机解决协议达成后市场录得的涨幅已经在一两天内逐渐回吐,因投资者担心计划缺乏细节,可能出现拖延并在成员国国内遭否决,而且纾困基金提供的援助规模也或许不足.
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠