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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 06:37 BJT

《汇市简讯》1.2550和1.2665分别构成欧元/美元首道支撑位和阻力位

2216GMT

* 芬兰与荷兰反对ESM在二级市场买债

* 欧洲采购经理人指数(PMI)疲软,但泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1.36%

* 周一欧元/美元呈内移日技术型态,且下跌0.67%,上周五录得的涨幅被回吐大约一半

* 日线动能指标显示不同信号

* 1.2400/1.2750区间占主导

* 1.2550和伦敦时段高位1.2667分别构成初步支撑位与阻力位.(完)

--编译 程琳; 审校 郑茵

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