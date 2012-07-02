版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 07:03 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数上涨,因巴拿马型和海岬型运价上升

路透7月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上升,受助于巴拿马型和海岬型船运价上涨.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.9%,至1,013点,今年迄今累计下降约42%.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨14点,或1.18%,至1,204点.日均获利上升178美元至4,166美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

但海岬型船舶运价今年迄今累计下滑约85%.前六个月平均运价为6,534美元.

RS Platou Markets分析师Frode Morkedal表示,海岬型船舶运价远比约7,000美元的运营成本要低.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.91%至993点,日均获利涨75美元至7,910美元.

超灵便型船日均获利上升73美元至13,218美元,灵便型船日均获利下降9美元至10,405美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐