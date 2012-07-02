〔全球航运〕波罗的海运价指数上涨,因巴拿马型和海岬型运价上升

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
路透7月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上升,受助于巴拿马型和海岬型船运价上涨.
波罗的海乾散货运价指数上涨0.9%,至1,013点,今年迄今累计下降约42%.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨14点,或1.18%,至1,204点.日均获利上升178美元至4,166美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
但海岬型船舶运价今年迄今累计下滑约85%.前六个月平均运价为6,534美元.
RS Platou Markets分析师Frode Morkedal表示,海岬型船舶运价远比约7,000美元的运营成本要低.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.91%至993点,日均获利涨75美元至7,910美元.
超灵便型船日均获利上升73美元至13,218美元,灵便型船日均获利下降9美元至10,405美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠