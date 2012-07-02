全球外汇市场7月3日主要消息

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本内阁会议,会后财务大臣安住淳召开记者会
0130 - 日本5月加班工资
0130 - 澳洲5月建筑许可和民间建筑许可
0430 - 澳洲央行利率决定
0800 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚发表谈话
0830 - 英国5月消费者信贷
0830 - 英国5月M4货供额
0830 - 英国6月建筑业采购经理人指数
0900 - 欧元区5月生产者物价指数(PPI)
1015 - 法国财政部长莫斯可维西发表演讲.
-- - 瑞典央行举行货币政策会议(第一日)
-- - 法国总理艾罗在议会发表演讲,介绍社会党新政府当前的经济政策计划.
1145 - 美国6月30日当周ICSC/高盛连锁店销售
1255 - 美国Redbook连锁店销售
1345 - 美国6月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数
1400 - 美国5月工厂订单
1400 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德公布IMF的美国经济年度报告.
-- - 美国6月国内汽车总销量年率(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
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路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠