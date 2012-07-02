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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 06:43 BJT

全球外汇市场7月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,会后财务大臣安住淳召开记者会

0130 - 日本5月加班工资

0130 - 澳洲5月建筑许可和民间建筑许可

0430 - 澳洲央行利率决定

0800 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚发表谈话

0830 - 英国5月消费者信贷

0830 - 英国5月M4货供额

0830 - 英国6月建筑业采购经理人指数

0900 - 欧元区5月生产者物价指数(PPI)

1015 - 法国财政部长莫斯可维西发表演讲.

-- - 瑞典央行举行货币政策会议(第一日)

-- - 法国总理艾罗在议会发表演讲,介绍社会党新政府当前的经济政策计划.

1145 - 美国6月30日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国Redbook连锁店销售

1345 - 美国6月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数

1400 - 美国5月工厂订单

1400 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德公布IMF的美国经济年度报告.

-- - 美国6月国内汽车总销量年率(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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