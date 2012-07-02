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货币新闻 | 2012年 7月 3日 星期二 07:00 BJT

《美国重要政经日程》--7月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 商务部公布5月工厂订单

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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