《美债周二展望》公债价格上涨,受全球经济成长忧虑推动

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国6月制造业意外萎缩

* 疲弱的制造业数据提升QE3预期

* 亚洲制造业数据加剧全球经济成长忧虑

* 投资者仔细考虑上周达成的欧洲救助计划

路透纽约7月2日电---美国公债价格周一上涨,此前投资者担心美国制造业数据意外疲弱以及有关欧洲协议能否缓和地区债务危机的忧虑,均表明全球经济成长正陷入停滞.

数据显示美国6月制造业2009年7月以来首次出现萎缩后,公债价格延续涨势,30年期公债价格上涨逾一个点.

"这给股市带来压力,并使得资金涌回到公债中."Action Economics全球固定收益分析部总裁Kim Rupert称.

不过,她表示,市场交投清淡,因多数交易商在周三7月4日美国国庆节假期前过长周末.

美国工厂数据也令美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能需要推出新一轮资产购买(QE3)的猜测升温.预计联储最早将在7月31日-8月1日的下次政策会议上宣布.

"8月美联储会上公布QE3的可能性很大."加拿大皇家银行Capital Markets资深美国分析师Jacob Oubina表示."今年下半年的经济前景比较疲弱."

日内稍早,中国、日本、韩国和台湾采购经理人调查结果显示6月欧洲和美国等主要进口地的需求放缓后,美国公债上涨.

欧元区领袖周五达成协议,明年起准许欧元区援助基金直接金援银行,以及干预债市以支援受创的成员国.[ID:nSB1642760].但市场今日表现令该决定的影响黯然失色.

芬兰政府周一表示,尽管欧洲领导人上周作出救援基金可用于稳定市场的决议,但芬兰和荷兰将反对动用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)资金在二级市场购买公债.[ID:nSB1645004].

指标10年期美债US10YT=RR价格周一上涨18/32,收益率报1.582%,上周五报1.64%.自6月初以来,该收益率一直在1.56%-1.73%的区间徘徊,6月1日曾触及1.44%的低点.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,6月制造业指数由5月的53.5降至49.7,低于路透调查中分析师平均预估的52.0,甚至低于最低的预估值50.5.[ID:nEAPA20DL1]

这是该指数自2009年7月来首次低于50关口,该水平以下表示制造业萎缩.

虽然低迷的制造业数据增加了对全球经济增长速度的忧虑,但却支持了美联储将推进第三轮量化宽松(QE3)的预期.

美联储已经购买了2.3万亿(兆)抵押贷款支持债和公债,希望能压低借款成本.6月美联储延长了现行的刺激项目,根据该项目美联储卖出较短时间内到期的证券并买入较长时间内到期证券.

由于减税政策即将到期,而且政府将在明年年初自动大幅削减支出,投资者也在紧张地考虑经济触及"财政悬崖"的可能性.

"我们预计10年债收益率在第三季升至1.7%,在年末前升至1.9%,"美国银行美林利率策略师Ralph Axel表示."主要的推动因素将会是'财政悬崖'问题得到部分解决,以及预计在9月开始的大规模量化宽松项目."

30年期美债US30YT=RR价格周一上涨1-12/32,收益率报2.690%,上周五报2.75%.(完)

--编译 洪曦/李春喜/王翔琼;审校 李军

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