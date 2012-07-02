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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 07:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍徘徊于79.50,日内或陷于窄幅区间交投

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* 美国供应管理协会(ISM)制造业数据疲弱,打压美国公债收益率(殖利率)及美元/日圆

* 日圆交叉盘周五涨势后的锁定获利也令走势受限

* 美元/日圆下降0.3%,导致一周徘徊于79.50左右

* 周五低点79.08为初步支撑位,阻力位在云区底部80.02

* 预计日内在亚洲市场将进一步陷于窄幅区间.(完)

--编译 王翔琼; 审校 张涛

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