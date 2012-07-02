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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 07:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 50.07 -1.74 -3.36 2537801

搜狐 (SOHU.O) 42.76 -1.88 -4.21 679628

网易 (NTES.O) 59.01 +0.16 +0.27 642008

百度 (BIDU.O) 112.69 -2.29 -1.99 3710408

亚信科技 ASIA.O 11.66 -0.13 -1.10 484190

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.27 +0.31 +2.22 2085954

联电 (UMC.N) 2.23 +0.06 +2.76 282367

日月光 (ASX.N) 4.20 +0.13 +3.19 158564

矽品精密 (SPIL.O) 5.35 +0.16 +2.99 669629

和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 +0.02 +1.75 25961

友达 (AUO.N) 4.02 +0.00 +0.00 70198

中华电信 (CHT.N) 31.54 +0.11 +0.35 54987

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.31 +0.02 +0.05 1287932

香港

中国移动 (CHL.N) 54.78 +0.11 +0.20 111217

中国联通 (CHU.N) 12.59 +0.04 +0.32 255474

中国电信 (CHA.N) 43.74 -0.28 -0.64 23353

中芯国际 (SMI.N) 1.59 -0.05 -3.05 37050

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 徐文焰

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