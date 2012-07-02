《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月2日

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 50.07 -1.74 -3.36 2537801
搜狐 (SOHU.O) 42.76 -1.88 -4.21 679628
网易 (NTES.O) 59.01 +0.16 +0.27 642008
百度 (BIDU.O) 112.69 -2.29 -1.99 3710408
亚信科技 ASIA.O 11.66 -0.13 -1.10 484190
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.27 +0.31 +2.22 2085954
联电 (UMC.N) 2.23 +0.06 +2.76 282367
日月光 (ASX.N) 4.20 +0.13 +3.19 158564
矽品精密 (SPIL.O) 5.35 +0.16 +2.99 669629
和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 +0.02 +1.75 25961
友达 (AUO.N) 4.02 +0.00 +0.00 70198
中华电信 (CHT.N) 31.54 +0.11 +0.35 54987
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.31 +0.02 +0.05 1287932
香港
中国移动 (CHL.N) 54.78 +0.11 +0.20 111217
中国联通 (CHU.N) 12.59 +0.04 +0.32 255474
中国电信 (CHA.N) 43.74 -0.28 -0.64 23353
中芯国际 (SMI.N) 1.59 -0.05 -3.05 37050
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 徐文焰
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠