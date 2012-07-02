〔纽约汇市〕欧元和美元下跌,因美国制造业数据疲弱(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 欧元兑美元在周五大涨后回落

* 美国制造业数据令美国交易时段的风险厌恶情绪抬头

* 市场人士开始质疑欧盟峰会协议

路透纽约7月2日电---欧元兑美元周一下跌,美元兑日圆下滑,因数据显示美国6月制造业出现2009年7月来首次萎缩后,风险厌恶情绪抬头.

该数据成为美国经济复苏正在放缓的另一个迹象.

"全球市场对这数据的反应较预期的更强劲,暗示对美国经济意外下滑非常敏感,"纽约梅隆银行高级汇市策略师Michael Woolfolk在致客户的报告中写道.

对稳定欧元区债市的协议前景的不确定性也困扰投资人.芬兰和荷兰反对动用欧元区永久救助基金在二级市场买入政府公债.

美元兑日圆JPY=下跌0.31%,至79.52日圆,在美国数据公布后一度低见79.29日圆.欧元兑美元EUR=报1.2581美元,跌0.61%,在美国数据出炉后最多跌至1.2567美元.

芬兰和兰反对利用救助基金在二级市场买入公债,令人怀疑该计划的前景,且拖累欧元表现.

Faros Trading董事总经理Brad Bechtel警告欧洲的负面消息很可能持续,将令不确定性继续处于高水平,及令市场继续惴惴不安.这种情况"通常,将令事情甚至变得更坏,"他说.

欧元仍是市场焦点所,欧洲央行本周会议料将放宽政策.

**静待欧洲央行**

欧洲央行(ECB)周四料将其主要再融资利率降低25个基点至0.75%,隔夜存款利率也料将被调降,至0%.

一些市场人士正期望欧洲央行将公布新的刺激措施支撑不断走弱的欧元区经济.分析师说,如果这些对ECB的希望落空,将令市场失望.

美国市场周三因独立纪念日假期休市,这也可能令ECB会议前市场的流动性下降.

"本周有美国独立纪念日假期,加之有大量经济数据公布,这双重因素将使风险操作异常危险,"Bechtel说.

**对欧盟峰会协议的热情消退**

周一的行情同上周五形成鲜明对比,当时欧元兑美元大涨约1.8%,因之前欧元区领导人同意从明年起让欧洲的救助基金直接向受困的银行注资,且干预债市支撑处于困境的成员国.

但协议细节粗略,对即便成员国授权,但救助基金是否有足够资金可以建起防火墙,阻止危机蔓延至规模更大的二线国家的疑虑犹存.

许多市场人士表示,欧元升势可能消竭,特别是如果二线国家公债收益率开始向近期触及的欧元面世以来高位回升.意大利和西班牙10年期公债收益率周一下滑,但其融资成本仍在历史高位附近.

"乐观情绪将在本周消退,如果意大利和西班牙公债收益率上涨,欧元/美元的卖压将加重."德国商业银行驻伦敦汇市策略师Lutz Karpowitz表示.

"协议只不过是让出资国支出更多,负债国获得更多援助.这会导致政治分歧,不是一个长期的解决办法."

欧元兑日圆EURJPY=跌近1%,报100.04日圆.上周五欧元兑日圆的升幅为去年3月来最大.交易商表示,传闻称对冲基金对欧元/日圆有获利了结.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2585 1.2658 -0.58 -2.78 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.48 79.77 -0.36 +3.30 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 99.98 101.02 -1.03 +0.42 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9543 0.9483 +0.63 +1.78 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5694 1.5705 -0.07 +1.02 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0166 1.0165 +0.01 -0.26 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0248 1.0233 +0.15 +0.22 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2010 1.2013 -0.02 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8017 0.8062 -0.56 -3.75 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8025 0.8007 +0.22 +3.10 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9660 5.9530 +0.22 -0.18 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5085 7.5460 -0.50 -2.96 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9201 6.9194 +0.01 +0.47 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.7101 8.7670 -0.65 -2.28 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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