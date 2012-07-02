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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 07:25 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆上行动能消退,可能区间交投

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* 欧元/日圆回吐周五约半数涨幅,形成内移日线(inside day)

* 全球采购经理人指数(PMI)疲软打压风险偏好,推低美债收益率(殖利率),利好日圆

* 日线动能指标在中性水准显示信号不一

* 亚洲市场可能在熟悉价位盘整

* 周四/周五间反弹走势61.8%的回档位99.50构成支撑,伦敦时段高位101.00构成阻力.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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