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市场报道 | 2012年 7月 3日 星期二 07:32 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月3日-7月10日****

路透7月3日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月2日当周--------------------------------

7月3日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月30日当周 -- +2.0%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月30日当周 -- +1.9%

1330 加拿大RBC制造业PMI 6月 -- 54.70

1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 557.3

1400 美国工厂订单 5月 +0.2% -0.6%

耐久财订单 5月修正值 -- +1.1%

扣除国防的耐久财订单 -- +0.7%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.6%

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 6月 1,390 1,373

7月4日(三)

美国独立日假期.

7月5日(四)

1100 美国抵押贷款指数 6月29日当周 -- 875.1

再融资指数 -- 4,938.3

1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 6月 -- 61,900

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加10.5 增加13.3

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月30日当周 38.5 38.6

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.675

续请失业金人数(万人) 6月23日当周 330 329.6

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 53.0 53.7

企业活动指数 55.0 55.6

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 6月 -- +1.7%

7月6日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加9 增加6.9

制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.2

民间就业岗位(万个) 增加10.2 增加8.2

失业率 8.2% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.1%

平均工时 34.4 34.4

1230 加拿大建筑许可 5月 +1.4% -5.2%

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加0.5 增加0.77

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 增加0.14

兼职就业岗位(万个) -- 增加0.63

就业参与率 -- 66.80%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 66.3

(经季节调整) 55.8 60.5

1430 美国ECRI一周领先指标 6月29日当周 -- 121.5

----------------------------------7月9日当周--------------------------------

7月9日(一)

1400 美国就业趋势指数 6月 -- 108.3

1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加80 增加65

7月10日(二)

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 6月 -- 94.4

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月7日当周 -- --

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 -- 21.14

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月7日当周 -- --

1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 46.7 (完)

--编译 侯向明;审校 张涛

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