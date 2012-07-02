美国与加拿大经济指标预测--7月3日-7月10日****

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月17日
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透7月3日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月2日当周--------------------------------
7月3日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月30日当周 -- +2.0%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月30日当周 -- +1.9%
1330 加拿大RBC制造业PMI 6月 -- 54.70
1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 557.3
1400 美国工厂订单 5月 +0.2% -0.6%
耐久财订单 5月修正值 -- +1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.6%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 6月 1,390 1,373
7月4日(三)
美国独立日假期.
7月5日(四)
1100 美国抵押贷款指数 6月29日当周 -- 875.1
再融资指数 -- 4,938.3
1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 6月 -- 61,900
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加10.5 增加13.3
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月30日当周 38.5 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.675
续请失业金人数(万人) 6月23日当周 330 329.6
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 53.0 53.7
企业活动指数 55.0 55.6
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 6月 -- +1.7%
7月6日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加9 增加6.9
制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.2
民间就业岗位(万个) 增加10.2 增加8.2
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.1%
平均工时 34.4 34.4
1230 加拿大建筑许可 5月 +1.4% -5.2%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加0.5 增加0.77
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加0.14
兼职就业岗位(万个) -- 增加0.63
就业参与率 -- 66.80%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 66.3
(经季节调整) 55.8 60.5
1430 美国ECRI一周领先指标 6月29日当周 -- 121.5
----------------------------------7月9日当周--------------------------------
7月9日(一)
1400 美国就业趋势指数 6月 -- 108.3
1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加80 增加65
7月10日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 6月 -- 94.4
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月7日当周 -- --
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 -- 21.14
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月7日当周 -- --
1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 46.7 (完)
--编译 侯向明;审校 张涛
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月17日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0728GMT，外资 在韩国股市卖超657亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月17日 -65.7 112.8 -92.3 ^2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1 -175.1 2 月14日 -127.6 261.0 -137.2 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。