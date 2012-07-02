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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 07:37 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元目标为1.2127

2312GMT

* 欧元/澳元下跌0.6%,有关于分散外汇储备的传言

* 欧洲PMI疲软也构成压力,关注澳洲央行决议

* 下行趋势仍然很强,目标是年内低点1.2127

* 1.2255是首道支撑,该价位曾在3月2日和隔夜时段阻住跌势

* 10日移动均线切入位1.2398是首道阻力位

* 参阅欧元/澳元技术图表,请点击(link.reuters.com/cef29s

Andrew.M.Spencer@thomsonreuters.com)(完)

--编译 程琳; 审校 张涛

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