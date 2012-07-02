版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 07:43 BJT

《汇市简讯》美元/韩元料在1,140区域进行更多盘整

2316GMT

* 店头市场美元/韩元开报1,143.5左右,NDF隔夜交投于1,145.5-1,146.5

* 韩国收市欧洲开盘后美元曾受卖压

* 市场不确定如何对欧盟银行业联盟的消息做出反应,需要更多细节

* 目前焦点转向周四欧洲央行会议,以及周五美国非农就业报告

* 美元/韩元将暂时保持在1,140上方区域,今日关注1149左右.(完)

--编译 程琳; 审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐