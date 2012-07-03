〔金砖国家〕7月2日股汇市收盘纵览

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透7月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月2日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.43%,报941.40点.
中国股市:沪综指高开低走,近收于平盘.虽然亚洲周边股市受欧盟领袖就援助受困银行达成一致提振上扬,但中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低则压制国内A股走势.沪综指.SSEC收报2,226.110点,微涨0.679点或0.03%.上海A股成交额为604亿元人民币,上交易日为558亿元.[.SSCN]
香港股市:周一因假日休市.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收涨.中间价随海外非美货币略高开,而经过6月末后,市场结、购汇较前均衡,而已处高位的美元亦面临一定抛压,综合因素作用下,今日人民币即期汇价略有走强.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水450点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3938元.[CNY/CN]
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印度股市:周一下跌,终止连续四日涨势,受涨跌走势迅速的消费品股获利回吐拖累,烟草企业ITC(ITC.NS)和印度最大消费品制造商Hindustan Unilever(HLL.NS)领跌.指标BSE指数.BSESN收跌0.2%,报17,398.99点,上周五劲扬5.2%,受欧元区领导人同意创设统一的欧洲银行业监管机构提振.[.BO][ID:nL3E8I252M]
印度汇市:印度卢比连续第三日走强,印度一些税收规则得到部分澄清后投资者卖出美元,以及其他投资者卖出美元以准备参与公债限额标售.印度政府提高外国投资者的公债限额50亿美元至200亿美元,新限额将由股市监管机构在7月4日标售.根据印度国家银行(SBI)数据SBITREASURY01,印度卢比结算价报55.43/44,高于上日收盘价55.6050/6150.[INR/][ID:nL3E8I25GC]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,357.340点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升0.72%至730.95点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.52%至32.5997;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.35%,报40.9775.
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巴西股市:巴西和美国的制造业数据疲弱打击拉丁美洲股市,但巴西亿万富翁Eike Batista旗下石油企业OGX跌深反弹14.55%,推动巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.62%.但巴西股市较3月份高位累计挫跌近21%,受累于拉美最大经济体巴西增长放慢,担忧欧洲正陷入经济衰退和迹象显示美国经济成长减缓.[ID:nL2E8I2CCO]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元周一升越2的重要关口,为逾一个月来首次,因市场对巴西央行采取更多干预行动的预期升温.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=升1.13%,报1.9865.因投资者将巴西上周的强力外汇干预措施视作政策当局不会放任雷亚尔汇率大幅贬值的信号.[ID:nL2E8I2DTY]
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南非股市:周一微跌,因Anglo American Platinum (AMSJ.J)等权重股下跌,以及投资者对周五欧盟达成化解欧债危机协议的欣喜情绪消退.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.26%,报29,561.58点.综合指数.JALSH收低0.17%,报33,652.69点.[.J][ID:nL6E8I2DIN]
南非汇市:南非兰特兑美元在一个月高位附近持稳,得益于全球风险资产上涨推升新兴市场,令大量资金涌入南非债市.截止1556GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.17,与上周五纽约收盘价8.1640几乎持平.盘中触及日高8.11,为5月14日以来未见的水平.[ZAR/][ID:nL6E8I2FQ5](完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。