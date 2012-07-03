火狐手机平台获运营商支持 谷歌和苹果面临竞争压力

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基7月2日电(记者 Tarmo Virki)---一种类似于火狐(Firefox)浏览器的最新手机操作系统获得多家大型电信公司的支持，谷歌(GOOG.O) 和苹果(AAPL.O)正感受到智能手机市场的竞争压力。

火狐的开发商Mozilla周一表示，支持火狐平台的移动网络运营商有德国电信(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)、美国运营商Sprint(S.N)、菲律宾电信运营商Smart、意大利电信(Telecom Italia)(TLIT.MI)、挪威电信运营商Telenor(TEL.OL)、阿联酋移动运营商Etisalat。

Mozilla表示，手机制造商中兴(000063.SZ)和TCL2618.HK将在2013年年初推出首批搭载Firefox OS系统的手机。这批手机将采用高通(QCOM.O)的Snapdragon处理器。

在经历了14年前的互联网浏览器角逐后，Mozilla已经从网景公司(Netscape)演变成为一家非营利组织。

Mozilla目前的多数营收来自与谷歌签署的一份合约，该合约使谷歌成为火狐浏览器用户的默认搜索供应商。

对于任何刚起步的新智能手机平台而言，电信公司和手机制造商的广泛支持至关重要。目前谷歌的安卓系统日益主导移动软件市场，其市场占有率约为60%，苹果则采用自有的iOS软件。

除市场领头羊谷歌（安卓）和苹果外，RIMRIM.TO、微软(MSFT.O)和三星(005930.KS)等众多其他企业也在竞争移动软件市场的份额。

Mozilla首席执行官加里·科瓦奇(Gary Kovacs)表示，他对火狐平台获得市场接纳有信心，作为安卓和苹果系统之外的一种基于网络的公开选择。

科瓦奇在接受路透采访时表示：“我认为它(火狐平台)将得到广泛运用。”

科瓦奇称，西班牙电信商Telefonica(TEF.MC)旗下的Vivo将于2013年初率先在巴西发布首批搭载火狐移动操作系统的手机，其他新兴市场和地区也将陆续出现火狐系统手机。

手机制造商之前曾试图挑战安卓系统，但迄今没有成功，因其必须从头开始创建围绕软件平台的生态系统：开发工具、应用程序、开发者社区。

市场研究公司CCS Insight分析师吉奥夫·布拉伯(Geoff Blaber)表示：“任何平台的成功取决于其规模和发展势头的良性循环。制造商和运营商的承诺对于推动开发者的支持和消费者青睐至关重要，而后者反过来也强化对平台的需求。”

新的火狐操作平台通过一个由300-500万网络开发者组成的社区来解决这一问题，多数应用已借由HTML5创建。HTML5是创建移动浏览器内容的首选标准。

过去几年已有多个智能手机平台消亡，包括由运营商主导的LiMo、Palm的WebOS以及诺基亚的塞班系统，这些操作系统均未能获得开发者和设备制造商的足够支持。

免费的火狐操作平台可能会给微软和谷歌带来压力，这两家企业也正试图吸引手机制造商。微软对每部Windows手机收取最高20美元版权费，也向安卓设备厂商收取版权费。

**繁荣的市场**

TCL和中兴希望新的火狐平台有助于弥补其进入智能手机市场较晚的不足。

相比2010年和2011年，今年智能手机的销量增长正在放缓，但预计仍能达到40%左右。

与火狐平台的竞争中，谷歌推出了Chrome浏览器以及基于浏览器的个人电脑操作系统。

科瓦奇表示：“浏览器和操作系统之间的界线正越来越模糊。”

西班牙电信Telefonica表示，基于火狐平台手机的价格将远低于低端安卓手机，这就意味着在不计入运营商补贴情况下，火狐手机的价格可能低至50美元左右。与此相比，一部智能手机的价格通常约为200美元。

市场研究公司Ovum分析师尼克·迪龙(Nick Dillon)表示，火狐手机的定价将成为其能否成功的关键，并对移除操作系统的部分元素能否实现明显的成本节约表示怀疑。（完）