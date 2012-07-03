《中国已公布新股发行上市日程表》--7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/4 深 乔 治 白 002687 *2,465 *23.00 *24.73 华泰联合 7/9
7/5 深 金河生物 002688 不超过2,723 -- -- 银河证券 7/10
7/6 沪 喜 临 门 -- 不超过5,250 -- -- 中信证券 7/11
7/9 深 博 林 特 002689 不超过7,750 -- -- 中德证券 7/12
7/10 深 银邦股份 300337 不超过4,680 -- -- 国盛证券 7/13
7/10 深 润和软件 300339 不超过1,919 -- -- 中信证券 7/13
7/18 深 开元仪器 300338 不超过1,500 -- -- 平安证券 7/23
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/3 深 亿 利 达 (002686.SZ) 2,267 16.00 23.85 国金证券
-- 深 津膜科技 300334 -- 16.78 46.61 中信建投
-- 沪 中信重工 601608 -- 4.67 16.19 中德证券
中信证券
-- 深 新 文 化 300336 -- 25.00 42.37 海通证券 7/3
-- 深 迪森股份 300335 -- 13.95 47.58 广发证券 7/4
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。