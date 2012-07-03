《中国报摘》--中国证券报7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--第三季度中国基金经理调查显示,基金经理对今年上市公司盈利预期较此前两个季度大幅调低,但逾七成被调查者预期第三季度A股市场投资回报为正,并对医药保健类股票再度表现出强烈的投资热情.
* 其他:
--中证报社评文章称,从保障银行体系流动性平稳充裕的角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.
--国土资源部政策法规司司长王守智表示,该部将继续加强与证监会、银监会联动,遏制土地闲置.
--据证监会最新公示显示,天弘基金和国金通用基金上周各上报一只发起式基金募集申请,成为首批上报的发起式基金.
--中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2012)》提出,继续实施稳健的货币政策,保持合理的社会融资规模,加大金融对实体经济的支持力度;积极推动市场制度建设,完善资源配置的市场机制,进一步深化利率市场化和汇率形成机制等重点领域改革.
--由于当地群众激烈抵制,宏达股份(600331.SS)投资逾百亿元人民币的钼铜项目在开工三天后被当地政府暂停建设.
--武钢股份600005.SS通过调整固定资产折旧年限,为2012年增加利润5.4亿元.此前已有新钢股份(600782.SS)、南钢股份(600282.SS)、华菱钢铁(000932.SZ)等五家钢企采取同样做法.上述六家钢企借此可增加今年业绩逾20亿元,而其2011年的净利润之和不过23.16亿元.(完)
--整理 李宏薇; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。