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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月3日

* 头版头条:

--第三季度中国基金经理调查显示,基金经理对今年上市公司盈利预期较此前两个季度大幅调低,但逾七成被调查者预期第三季度A股市场投资回报为正,并对医药保健类股票再度表现出强烈的投资热情.

* 其他:

--中证报社评文章称,从保障银行体系流动性平稳充裕的角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.

--国土资源部政策法规司司长王守智表示,该部将继续加强与证监会、银监会联动,遏制土地闲置.

--据证监会最新公示显示,天弘基金和国金通用基金上周各上报一只发起式基金募集申请,成为首批上报的发起式基金.

--中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2012)》提出,继续实施稳健的货币政策,保持合理的社会融资规模,加大金融对实体经济的支持力度;积极推动市场制度建设,完善资源配置的市场机制,进一步深化利率市场化和汇率形成机制等重点领域改革.

--由于当地群众激烈抵制,宏达股份(600331.SS)投资逾百亿元人民币的钼铜项目在开工三天后被当地政府暂停建设.

--武钢股份600005.SS通过调整固定资产折旧年限,为2012年增加利润5.4亿元.此前已有新钢股份(600782.SS)、南钢股份(600282.SS)、华菱钢铁(000932.SZ)等五家钢企采取同样做法.上述六家钢企借此可增加今年业绩逾20亿元,而其2011年的净利润之和不过23.16亿元.(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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