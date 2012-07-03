《中国报摘》--金融时报7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--中国央行发布金融稳定报告(2012)显示,中国金融业整体抗风险能力进一步提升,央行将继续实施稳健货币政策,保持合理社会融资规模,进一步深化利率市场化和汇率形成机制等重点领域改革,着力防范和化解重点领域潜在风险,健全逆周期金融宏观审慎管理制度框架.
* 其他:
--韩国央行周日宣布已开始用其获得的3亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度购买中国股票.社科院金融所副所长殷剑峰认为,这一举动的象征意义在于,标志着人民币作为储备货币的职能开始显现,是人民币国际化进程中的重要亮点.
--近日,中国银行(3988.HK)(601988.SS)新加坡财富管理中心和银行卡中心揭牌,这是国内首家在海外设立财富管理及银行卡区域业务中心的中资银行.
--国家税务总局周一表示,临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船,不征收车船税.
--地方养老金缘何迟迟未"入市"?记者文章认为,地方政府因利益所在或拖缓"入市"进程;"羊入虎口"论调也延误了养老金入市步伐;养老金管理应该着重国家层面的顶层设计.(完)
--整理 赵红梅; 审校 乔艳红
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。