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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:16 BJT

《中国报摘》--金融时报7月3日

* 头版头条:

--中国央行发布金融稳定报告(2012)显示,中国金融业整体抗风险能力进一步提升,央行将继续实施稳健货币政策,保持合理社会融资规模,进一步深化利率市场化和汇率形成机制等重点领域改革,着力防范和化解重点领域潜在风险,健全逆周期金融宏观审慎管理制度框架.

* 其他:

--韩国央行周日宣布已开始用其获得的3亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度购买中国股票.社科院金融所副所长殷剑峰认为,这一举动的象征意义在于,标志着人民币作为储备货币的职能开始显现,是人民币国际化进程中的重要亮点.

--近日,中国银行(3988.HK)(601988.SS)新加坡财富管理中心和银行卡中心揭牌,这是国内首家在海外设立财富管理及银行卡区域业务中心的中资银行.

--国家税务总局周一表示,临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船,不征收车船税.

--地方养老金缘何迟迟未"入市"?记者文章认为,地方政府因利益所在或拖缓"入市"进程;"羊入虎口"论调也延误了养老金入市步伐;养老金管理应该着重国家层面的顶层设计.(完)

--整理 赵红梅; 审校 乔艳红

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

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