版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:26 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元高位盘整,关注重要阻力位0.8050

0005GMT

* 新西兰元兑美元守稳在0.8030附近,或升向数月高位

* 稳固支撑位料在0.7990/0.8000附近,据称在0.8040/50区间挂有卖单

* 若跌破重要阻力位0.8050,从技术上讲或跌向0.8200.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐