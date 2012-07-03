《全球重要经济事件一览表》--7月3日-7月10日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月3日(二)
悉尼--澳洲央行宣布利率决定.(0430)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(第一日).
巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚(0800)、法国财政部长莫斯可维西(1015)将在法国巴黎欧洲金融市场协会的国际金融论坛发表演讲.
巴黎--法国总理艾罗在议会发表演讲,介绍社会党新政府当前的经济政策计划.
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德公布IMF的美国经济年度报告.(1400)
7月4日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定.(0730)
伦敦--英国央行货币政策会议(第一日).
海牙--荷兰财政部长Jan Kees de Jager在议会发表演讲,介绍欧元区纾困基金欧洲稳定机制(ESM),最新的2012年预算报告,以及2013-2017年经济预估.
罗马--德国总理梅克尔与义大利总理蒙堤会面,讨论欧盟峰会及德国/意大利的经济合作.
7月5日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),之后宣布利率声明(1145),并举行记者会(1230).
东京--日本央行发表各地区经济报告(0530).
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).
柏林--德国央行总裁魏德曼将获2012商业新闻Ludwig-Erhard奖.(1630)
7月6日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).
法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉,意大利总理蒙堤和法国外交部长法比约斯在法国达沃斯答问年会上发表演讲,该年会是政经领袖为期三天的聚会.
法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行管理委员会成员诺亚为有关公共及私营债务和全球储蓄失衡的会议讨论,发表开场演讲.
法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行执委科尔发表有关"欧洲和欧元危机"的演讲(1430).
塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月报.
华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly简要介绍2012年6月就业数据和经济复苏状况(1430).
7月7日(六)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在日本庆应义塾大学发表演讲.
7月9日(一)
爱达荷州COEUR D'ALENE--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在奥勒冈银行业协会主办的奥勒冈州、爱达荷州、内华达州银行业年度会议中,针对经济前景发表演讲.(1555)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉将阐述目前的经济情势以及货币发展,并说明欧洲央行政策的立场.(1230)
7月10日(二)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.
巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚将在记者会上发表法国央行年报.(0500)
里斯本--葡萄牙央行发表夏季经济简报.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.(0800)
伦敦--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在OMFIF黄金系列讲座活动中发表演讲,题为"欧元区的入口和出口通道".(1005)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。