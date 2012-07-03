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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:29 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油下跌,受中国和欧美制造业数据疲弱拖累

路透首尔7月3日电---美国原油期货周二在亚洲交易时段早盘延续跌势,此前中国、欧洲和美国公布黯淡的制造业数据,引发市场对石油需求的担忧,并盖过了伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡阻止油轮过境的提振作用.

截至0000GMT,美国8月原油期货CLc1下跌0.33美元,至每桶83.42美元,上日结算价跌1.21美元,报每桶83.75美元.

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