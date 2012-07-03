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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:25 BJT

〔韩国股市〕开高,市场预料美联储或进一步推出刺激举措

路透首尔7月3日电---韩国股市周二开高,因围绕全球经济成长放缓的忧虑被美联储(FED)或推出更多刺激措施的希望所抵消.

电子产品零售商Hi-mart (071840.KS)盘初上涨2.5%,之前当地媒体报导称,韩国私募股权基金MBK合伙人已放弃对其控股权的收购.

0005GMT时,综合股价指数.KS11涨0.67%,至1,864.09点.(完)

--编译 侯向明;审校 孙茉莉

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