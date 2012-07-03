《中国报摘》--其他报纸重要消息7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
**上海证券报**
--据悉,中国部分银行6月末被要求暂停贷款投放,四大行6月新增人民币贷款规模约1,800亿元人民币,较5月少增500亿左右.有市场人士据此推测6月信贷投放或低于市场预期.
--因国际油价上周五大涨,使得从今天起的三地原油变化率跌幅开始收窄.但到6月29日为止,三地率仍进一步拉大到9%以上,为新机制实施以来三地率跌幅最大的一次.而随着国际油价的反弹,业界对国内成品油价是否会"三连跌"产生分歧.
--国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男在《求是》撰文称, "十二五"(2011-2015年)期间,中国将大力发展非化石能源,积极发展非常规能源,抓好页岩气发展规划落实,加大煤层气勘探开发力度.
--近年来,证券交易所债券质押式回购市场规模不断扩大,利率也出现暴涨急跌现象.对此,上交所副总经理刘世安指出,未来拟考虑对回购放大倍数和回购标准券使用率做出进一步限制性规定,以在规范债券市场现有品种的基础之上,寻求扩大市场规模.
**人民日报**
--上海证券交易所2011年债券交易总量已突破20万亿元,接近该所当年股票总成交量,上交所总经理张育军认为,从建设多层次资本市场角度讲,提高直接融资的比重着力点在债券市场.
--中国银行国际金融研究所近日发布了报告指出,今年三季度中国经济将企稳回升,未来中国经济或将长期面临需求不足,应加快经济结构调整,促进结构优化升级.
--广东省政策性森林保险工作正式进入实际运行阶段,周一,人保财险广东省分公司与广东省龙眼洞林场、阳光财险广东省分公司与广东省天井山林场正式签订全省政策性森林保险第一张保单,投保面积逾30万亩,保险金额达1.5亿元.
**21世纪经济报导**
--由于风险超出承受范围,武汉钢铁集团运作近三年的巴西建厂计划前期可研报告已宣告失败.两位接近武钢的核心知情人士表示,目前武钢已放弃在巴西建厂.
--电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)内部公布的降薪文件称,由于外部经济环境不乐观,公司效益出现了较大下滑.决定今年6-9月公司员工绩效奖统一下调.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。