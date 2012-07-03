〔中国债市〕主板公司非公开发债有望推出,且不受净资产40%限制--报载

路透上海7月3日电---中国证券时报周二援引监管部门有关人士表示,主板公司非公开发债势在必行.如此,主板公司将可突破募集资金投向限制,且不受累计债券余额不得超过企业净资产40%限制.

主板公司有望非公开发债,是自去年底创业板公司被允许非公开发债的一个推进.其有利于完善主板市场融资制度体系.目前主板市场过度集中于股权融资,忽视了债券融资,而债券融资作为直接融资两极之一,需要加强.

此外,主板公司更灵活地进行债券融资,有利于其扩大投资规模,进行兼并收购等.还可以为主板公司持续融资开辟渠道,有利于其均衡使用多种资本市场工具,抑制首发时"一次募足"的冲动.

监管部门有关人士表示,发展债券融资是有效扩大直接融资比例的需要,有利于引导间接融资向直接融资分流,服务于实体经济.

数据显示,现阶段债券融资并不是上市公司的主流融资意愿,2011年证监会核准股票融资5087亿元,公司债只有1,704亿元人民币.2011年底,债券市场余额21.35万亿元,信用债占比不到20%.

截至2011年底,去年深沪交易所公司债发行总额比2010年翻了一番,目前公司债审核效率明显提高,平均审核周期已缩短至1个月左右,为现有几个债券市场中最短.2012年上半年绝大多数公司债利率已具备一定的成本优势.

在投资者构成中,机构投资者占据主导,超过95%的公司债由包括基金、保险公司和券商在内的机构投资者认购,商业银行也开始进入交易所市场.

此前,苏州华东镀膜玻璃有限公司5,000万元中小企业私募债券成为上交所首只成功发行的中小企业私募债;深交所也完成了其首只中小企业私募债嘉力达实业有限公司债券的发行.

针对山东海龙债事件,监管部门有关人士称,要充分发挥中介机构和投资者识别风险、分散风险和化解风险功能,避免由政府承担解决偿债问题的责任.

山东海龙为国有独资公司,实际控制人为潍坊市政府.凭借"国有"身份,获当地政府援手,最终成功兑现短融券,避免沦为中国债市首个违约案例,但同时因无力偿还贷款而被建设银行(601939.SS)(0939.HK)告上法庭,进入破产重整程序.截至一季度末,海龙负债总额高达64亿元,至5月15日的逾期贷款则达9.57亿元.[ID:nSB1557356](完)