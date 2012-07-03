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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在清淡市况中震荡,或窄幅区间交投

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* 亚洲时段美元/日圆向下到隔夜低点布有买单,79.00之前很坚固

* 目前介于79.00-80.00,美国国庆日(7月4日)前市况清淡

* 日圆交叉盘同样表现中性,欧元/日圆处于昨日区间正中

* 澳元/日圆、新西兰元/日圆、加元/日圆受到支撑,澳元、新西兰元和加元兑美元都有买兴,尽管有经济成长之忧.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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