《全球主要国家债券发行预告》--7月3日-7月10日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透7月2日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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7/3 0130 日本 10年期政府公债
7/3 英国 17.5亿英镑 票息4.75%,2030年到期的公债
7/3 1530 美国 四周期国库券
7/3 加拿大 62亿加元 2012年10月11日到期的98天期国库券
7/3 加拿大 24亿加元 2013年1月4日到期的183天期国库券
7/3 加拿大 24亿加元 2013年7月4日到期的364天期国库券
7/4 英国 45亿英镑 票息1.0%,2017年到期的公债
7/4 0600 德国 40亿欧元 票息0.5%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券
7/5 0850 法国 70-80亿欧元 (票息3.75%,2019年10月25日到期的七年期OAT债券;
7/5 0850 法国 票息3.0%,2022年4月25日到期的10年期OAT债券
7/5 0850 法国 票息4.25%,2023年10月25日到期的12年期OAT债券)
7/5 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/5 0130 日本 流动性供给标售
7/5 西班牙 (票息4.0%,2015年7月30日到期的政府公债
7/5 西班牙 票息4.25%,2016年10月31日到期的政府公债
7/5 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的政府公债)
7/6 0120 日本 六个月期贴现国库券
7/6 英国 国库券
7/9 1530 美国 13周和26周期国库券
7/9 0600 德国 40亿欧元 2013年1月9日到期的六个月期国库券
7/9 1050 法国 国库券
7/10 0130 日本 30年期政府公债
7/10 英国 票息0.5%,2050年到期的指数挂钩公债
7/10 1530 美国 四周期国库券
7/10 1700 美国 三年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。