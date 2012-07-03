〔基金产业〕对冲基金增加欧元空仓,第二季迄今整体表现超越标普指数

路透纽约7月2日电---大型对冲基金上周增加对欧元的空头押注,因投资者对为期两天的布鲁塞尔欧盟峰会存疑.

据美国银行分析师撰写的对冲基金监视报告(Hedge Fund Monitor)中的分析显示,对冲基金上周将空头欧元期货头寸增加至200亿美元,之前一周为179亿美元.

欧元兑美元走软趋势已持续超过一年,在决策者尝试解决欧债危机并维持欧元区的存在之际,许多投资者对欧元的未来仍感到担忧.

欧美股市上周五大涨,因欧州决策者同意对该地区状况不佳的银行进行资产重组,并削减意大利和西班牙的借代成本.但股市周一回落,因疲弱的欧元区以及亚洲制造业数据打压人气.

欧元兑美元在纽约市场收报1.2585美元.5月初时为1.32美元.

该报告显示,对冲基金截至6月27日的第二季以来整体下挫1.38%,但表现仍好于标准普尔500指数.SPX同期的下滑5.44%.

商品交易顾问基金本季迄今表现最佳,上升0.99%;此类基金在期货市场以及能源和金属等商品市场进行押注.而追踪宏观经济趋势的对冲基金表现排名第二,上扬0.46%.

报告称,全部七种对冲基金策略的表现都超过标普500指数,但对市场持中立态度及专长为股市多空策略的基金经理表现最差,分别亏损3.45%和3.27%.(完)