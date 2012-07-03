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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元和韩债盘初走高,市场寄望美联储推出刺激措施

路透首尔7月3日电---韩元兑美元KRW=周二本地交易盘初上涨,与韩国股市涨势相一致,因全球制造业数据疲弱令市场愈加预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出更多货币刺激措施.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,143.3,周一本地收报1,146.1.

韩国综合股价指数.KS11升0.8%,至1,866.70点.

9月三年期公债期货KTBc1小涨0.03点,报104.75.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,143.3 1,146.1

日圆/韩元JPYKRW=R 14.3817/927 14.3879/4014

韩国公债期货KTBc1* 104.75 104.72

韩国综合股价指数.KS11 1,866.70 1,851.65

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 张涛

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