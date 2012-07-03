〔中国企业〕武钢集团放弃50亿美元巴西建厂计划,因风险超预期--报载

路透上海7月3日电---中国21世纪经济报 道周二援引知情人士表示,由于风险超出承受范围,武汉钢铁集团运作近三年的巴西建厂计划前期可研报告已宣告失败,武钢已放弃在巴西建厂.

武钢在巴西建厂计划投资金额为50亿美元,是中国企业迄今在巴西最大一笔投资.一旦建成,将成为中国在海外兴建的最大规模钢厂.

上述一位知情人士称,武钢巴西建厂计划失败,归结于物流、焦煤、市场等因素.不过,幸运的是武钢避免了后续损失.武钢反复经过前期可研,发现不可控风险超出预期.失败的直接原因是物流方案缺乏可操作性.

武汉钢铁集团旗下有上市公司武钢股份600005.SS.

武钢在巴西建厂源于与巴西矿山EBX的合作.2009年11月,武钢出资4亿美元投资EBX集团下属铁矿石项目MMX,成为MMX第二大股东.后来,EBX集团主席邀请武钢在投资MMX铁矿石项目的基础上,在巴西里约热内卢州阿苏港(Acu)工业区兴建一家钢铁厂.

新钢厂由武钢控股70%,而巴蒂斯塔将拥有剩下30%股份.计划2012年投产,年产能预计为500万吨.阿苏港对于武钢来说,的确具有建厂的吸引力.这个所谓的"通向中国的高速路",其面积相当于12,000个足球场大小,堪称世界同类港口工业区中面积最大的港口.

该港同武钢合作的钢铁厂一起,是巴蒂斯塔的投资组合中最富雄心的一部分,配合武钢建厂,巴蒂斯塔计划将使阿苏港成为钢铁生产和出口枢纽.知情人士表示,目前阿苏港还在建设,导致武钢放弃建厂的,是一条连通阿苏港及矿山的约300公里的铁路.投资花费巨大,拉高了整个建厂成本.

近年来,中国钢铁业一方面努力构建海外铁矿石供应基地;有实力的大型钢厂开始尝试向海外转移钢铁产能.相比在海外构建铁矿石供应基地,海外建厂的难度更大,迄今鲜有付诸实践的案例.武钢之前,其他中国钢厂也有过海外建厂计划,因种种原因均无果而终.

2003年,宝钢集团就开始与巴西铁矿石生产商淡水河谷(Vale)洽谈合资建厂事宜,并于2007年10月商定在巴西东南部成立宝钢维多利亚钢铁公司.2006年9月,济南钢铁与台湾聚亨集团同意合资在越南建立钢厂,目标产能1,000万吨.(完)