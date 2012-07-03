〔中国金融〕四大行6月新增贷款约1,880亿元,新增存款1.8万亿元--报载

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海7月3日电---中国多家本地媒体周二报导称,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)6月新增人民币贷款约1,880亿元人民币,新增存款则高达1.8万亿元.
"今年6月份工、农、中、建四大行新增贷款约1,880亿元,较5月份的2,500亿元大幅减少,"证券时报报导称.该数据进而导致部分机构担忧6月新增信贷规模或低于此前市场预期.
他们并指出,6月份四大行新增贷款数量的减少,主要是因为票据融资同比少增;如扣除这一因素,6月份中长期贷款投放基本正常.
21世纪经济报导给出的数据则称,四大行6月新增存款前低后冲,单月新增存款高达1.8万亿;截止6月29日,工建中农四大国有银行6月新增贷款不足1900亿元,其中工建中三大行新增贷款分别约550亿、500亿和300亿,而国开行全月新增信贷则在670亿元左右.
他们并称, 四大行最后一周贷款投放不足700亿人民币.上海证券报则报导称,部分银行6月末被要求暂停贷款投放.
若1.8万亿元的新增存款数据被证实,将导致周四(5日)存款准备金清算日机构补缴准备金大增,进而施压市场资金面.
官方媒体中国证券报周二发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.[ID:nSB1645988](完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。