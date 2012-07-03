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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:09 BJT

《汇市简讯》美元兑马币在3.1600面临阻力

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* 美元/马币(林吉特)店头交易开盘料将报约3.1670,无本金交割远期外汇(NDF)在此前海外市场报3.1650-80

* 上周五的部分过度走势消退,但美元/日圆外亚洲货币持稳

* 很多市场人士感到困惑,希望见到欧盟银行业联盟的一些确定性

* 目前市场聚焦周四欧洲央行(ECB)会议和周五的美国非农就业报告

* 预料今日交投区间为3.1550-3.1750,亚洲市场料进一步盘整.(完)

--编译 王翔琼; 审校 张明钧

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