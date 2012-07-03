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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:07 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值2.86%
  国开行至多60亿元三年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值3.38%
  国开行至多60亿元五年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值3.74%
  国开行至多60亿元七年期固息金融债9:30-11:10招标,利率预测均值3.97%
  国开行至多60亿元10年期固息金融债9:30-11:10招标,利率预测均值4.06%
  中电投蒙东能源集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承
  大唐集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行及中国银行主承
  北京热力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行及华夏银行主承
  中国复合材料集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  东方雨虹(002271.SZ)1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行主承
  北京热力集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行及华夏银行主承
  山东高速(600350.SS)15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),华夏银行主承
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  二、新债上市:

  通裕重工(300185.SZ)4.6亿元一年期短融041260035,票面利率4.90% 
  四川高速公路建设开发总公司30亿元五年期中票1282237,票面利率5.35%
  仪征城建8亿元七年期固息债1280178,票面利率7.78%
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  三、缴款:  

  无 
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  四、还本付息:

  交通银行(3328.HK)115亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债091501付息,票面利率3.28%
  交行(601328.SS)135亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债091502付息,票面利率4.00%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --官方媒体中国证券报周二发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资
金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时
机已成熟.[ID:nSB1645988]

  --中国多家本地媒体周二报导称,四大国有银行6月新增人民币贷款约1,880亿元,新增存款
则高达1.8万亿元. [ID:nSB1646116] 

  --中国证券时报周二援引监管部门有关人士表示,主板公司非公开发债势在必行.如此,主
板公司将可突破募集资金投向限制,且不受累计债券余额不得超过企业净资产40%限制.[ID:nSB1646056]

  --国家统计局7/9公布6月工业品价格指数(PPI)               (5月-1.4%)
                     6月居民消费价格指数(CPI)             (5月3.0%)
  
    中国海关7/10公布6月进出口贸易数据                     (5月贸易顺差187亿美元)

    国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会
                 公布1-6月固定资产投资                    (1-5月20.1%) 
                     6月社会消费品零售总额                (5月13.8%) 
                     6月工业增加值                        (5月9.6%) 
                     6月房地产投资和销售情况月度报告    

    国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞

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