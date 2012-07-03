《中国债券市场每日交易备忘》--7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值2.86% 国开行至多60亿元三年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值3.38% 国开行至多60亿元五年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值3.74% 国开行至多60亿元七年期固息金融债9:30-11:10招标,利率预测均值3.97% 国开行至多60亿元10年期固息金融债9:30-11:10招标,利率预测均值4.06% 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 大唐集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行及中国银行主承 北京热力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行及华夏银行主承 中国复合材料集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 东方雨虹(002271.SZ)1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行主承 北京热力集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行及华夏银行主承 山东高速(600350.SS)15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),华夏银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 通裕重工(300185.SZ)4.6亿元一年期短融041260035,票面利率4.90% 四川高速公路建设开发总公司30亿元五年期中票1282237,票面利率5.35% 仪征城建8亿元七年期固息债1280178,票面利率7.78% ============================================================================== 三、缴款: 无 ============================================================================== 四、还本付息: 交通银行(3328.HK)115亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债091501付息,票面利率3.28% 交行(601328.SS)135亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债091502付息,票面利率4.00% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --官方媒体中国证券报周二发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资 金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时 机已成熟.[ID:nSB1645988] --中国多家本地媒体周二报导称,四大国有银行6月新增人民币贷款约1,880亿元,新增存款 则高达1.8万亿元. [ID:nSB1646116] --中国证券时报周二援引监管部门有关人士表示,主板公司非公开发债势在必行.如此,主 板公司将可突破募集资金投向限制,且不受累计债券余额不得超过企业净资产40%限制.[ID:nSB1646056] --国家统计局7/9公布6月工业品价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月3.0%) 中国海关7/10公布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差187亿美元) 国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-6月固定资产投资 (1-5月20.1%) 6月社会消费品零售总额 (5月13.8%) 6月工业增加值 (5月9.6%) 6月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。