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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:18 BJT

〔标题新闻〕中国7月对西非原油的需求料降至今年低点,因中国炼厂减产--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8I2COP]

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